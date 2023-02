Calcio a 5, l’Ecosistem Lamezia batte per 3-2 il Messina Futsal

12 Febbraio 2023 11:47

Grande affermazione, tra le mura amiche del PalaSparti, per l’Ecosistem Lamezia Soccer che batte 3-2 il Messina Futsal. Si tinge di Orange il big-match della 18° giornata di Serie B (gir. H) che ha messo uno di fronte all’altra la terza e la quarta squadra in classifica, con i lametini che effettuano il sorpasso ai danni dei peloritani. Una gara per lunghi tratti in controllo totale dei lametini che hanno creato tanto, senza però concretizzare in toto l’immensa mole di gioco costruita e subendo il ritorno dei messinesi nelle fasi finali della partita. La classifica del girone vede ora, nelle prime posizioni, tre squadre in soli tre punti, per un proseguo di stagione che si prospetta veramente incandescente. Di seguito il tabellino.

ECOSISTEM LAMEZIA SOCCER – MESSINA FUTSAL 3-2

LAMEZIA: Rotella, Ecelestini, Caminero, Mantuano, Gerbasi. Zerbo, Caffarelli, Lo Scavo, Giampà, Deodato, Patamia, Gagliardi. Allenatore: Sebastiano Carrozza

MESSINA: Fiumara, Everton, Morad, Piccolo, Costanzo. Irrera Costa, Cucinotta, Gennaro, Coppolino, Consolo, Barbagallo, Fallico. Allenatore: Battiato.

Marcatori: 4’59” Mantuano (L), 6’49” Patamia (L). 2’45’’st Ecelestini (L), 7’25’’st Everton (M), 15’03’’st Costanzo (M).