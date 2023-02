Drammatico incidente stradale sulla Jonio-Tirreno: un morto | LIVE

18 Febbraio 2023 08:52

Un drammatico incidente stradale si è verificato questa mattina poco prima delle 8 all’interno della galleria della Limina in direzione di Gioiosa Ionica sulla Jonio-Tirreno, importante arteria della provincia di Reggio Calabria.

Il sinistro è stato autonomo e ha provocato il decesso di un Carabiniere libero dal servizio, A.C., di 47 anni che era alla guida del mezzo. Il militare ha perso, per cause in corso d’accertamento, il controllo della propria automobile, sulla quale viaggiava da solo, mentre, dopo avere concluso il proprio turno di servizio in una caserma della provincia di Vibo Valentia, stava rientrando a casa, a Siderno. La vettura condotta dal carabiniere ha impattato violentemente contro la parete della galleria, tanto che la morte di A.C. è stata istantanea.

Sul posto sono intervenuti gli Agenti della Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco, il 118 e l’Anas. La strada è strada chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia con pesanti disagi alla viabilità: le automobili vengono dirottate sulle strade alternative e mentre i mezzi pesanti restano bloccati in attesa della riapertura.

AGGIORNAMENTO ALLE ORE 9:42

Dopo quasi due ore la strada è stata riaperta alla viabilità.