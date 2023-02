Da Rossano a De Bruyne e Lukaku, il Belgio parla calabrese: Domenico Tedesco nuovo ct

9 Febbraio 2023 12:02

Il Belgio, da oggi, parla anche un po’ calabrese. Dopo la disfatta Mondiale e l’addio con Roberto Martinez, infatti, il nuovo ct della Nazionale di calcio è Domenico Tedesco, allenatore nato a Rossano Calabro ma trasferitosi successivamente in Germania, dove ha fatto fortuna nel mondo del pallone arrivando sino alla Bundesliga. In panchina ha cominciato giovanissimo ed è passato da Stoccarda, Schalke 04 e Lipsia, prima della parentesi russa allo Spartak Mosca. Questa per lui è la prima avventura con una Nazionale. L’obiettivo è rifondare una selezione che è probabilmente arrivata alla fine del suo ciclo. Una generazione, quella belga, piena di talenti ma incapace di vincere qualcosa in questi anni. Tedesco ripartirà da De Bruyne e Lukaku.