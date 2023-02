Disservizi a Gambarie, il sindaco: “ci scusiamo con i turisti”

11 Febbraio 2023 23:55

“Ci scusiamo con i turisti per i disservizi avvenuti in mattinata. La ditta che gestisce gli impianti seggioviari aveva comunicato che le seggiovie avrebbero aperto alle ore 10:00 per avere il tempo di liberare le pedane, soprattutto della seggiovia Telese, dalla neve accumulatesi nella notte a causa del forte vento“, è quanto afferma il sindaco di Santo Stefano d’Aspromonte, Francesco Malara. “La biglietteria ha iniziato ad emettere i ticket ma le navette hanno impiegato oltre un’ora a smaltire la fila anche a causa della necessità di dividere in due fasi il tragitto che conduce alla pista Telese, per via della presenza di ghiaccio, nonostante il sale sparso sul terreno”, evidenza Malara.

“E’ altresì opportuno precisare – evidenza Malara- che tutti gli operatori impegnati a garantire il funzionamento del comprensorio sciistico di Gambarie hanno fatto un ottimo lavoro per consentire l’apertura di tutte le piste. Bisogna considerare che l’allerta meteo, ha visto impegnati gli operatori anche di notte per spalare la neve, garantire la viabilità, togliere gli arbusti dalle strade e verificare il funzionamento meccatronico delle seggiovie. Prendiamo atto che ci sono degli aspetti migliorabili e ci impegneremo per fare ciò. Il nostro obiettivo primario è il divertimento di tutti e la crescita del nostro territorio“, conclude Malara.