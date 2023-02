Gli anarchici adesso vogliono ucciderlo: arriva la scorta per Delmastro (Fratelli d’Italia)

3 Febbraio 2023 12:56

Potrebbe arrivare nei prossimi giorni il provvedimento per l’assegnazione della scorta al sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, alla luce delle recenti minacce degli anarchici sul caso del detenuto Alfredo Cospito. Mentre è in corso l’istruttoria per l’assegnazione della scorta – che potrebbe approdare sul tavolo del Comitato per l’ordine e la sicurezza presieduto dal Prefetto di Roma, il prossimo 10 febbraio – è stata comunque già deliberata una “tutela provvisoria” per i due sottosegretari Delmastro e Ostellari.