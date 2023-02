Il discorso di Putin: “difenderemo il Donbass fino alla vittoria”. Il riferimento all’Italia per il Covid

21 Febbraio 2023 11:53

“La Russia è un paese aperto. È una civiltà unica. I nostri antenati ce l’hanno donata e noi dobbiamo passarla alle generazioni future. I russi sanno come non deludere nessuno e come aiutare le persone in difficoltà. Durante la pandemia abbiamo sostenuto altri Paesi, anche europei: l’Italia“. Sono queste le parole del presidente russo Vladimir Putin.

Il periodo e’ molto complesso per la Russia per “una serie di avvenimenti storici che cambieranno il futuro del nostro Paese e del nostro popolo“. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin nel suo discorso all’Assemblea federale. “Un anno fa per difendere i territori storici del nostro Paese e liquidare la minaccia del regime nazista di Kiev si e’ deciso di avviare l’operazione militare speciale: passo dopo passo assolveremo tutti gli obiettivi prefissati“, ha detto Putin. “Raggiungeremo i nostri obiettivi“, garantisce Putin.

“Parlo in un momento molto complesso e decisivo di cambiamenti radicali che defineranno il futuro del nostro paese e popolo. Su ciascuno di noi c’è una grandissima responsabilità per difedere il nostro paese e liquidare la minaccia del regime neo nazista“. Afferma ancora Vladimir Putin nel suo discorso al parlamento.

“La Russia voleva una soluzione pacifica in Ucraina per evitare l’intervento militare, ma l’Occidente giocava con carte false per ingannare Mosca“. Ha detto il presidente Putin.

“Non avevamo dubbi che a febbraio avevano pronte operazioni punitive nel Donbass, dove già avevano fatto bombardamenti e questo era in contraddizione con la risoluzione dell’Onu. Loro hanno fatto cominciare la guerra, noi usiamo la forza per fermare guerra“. Così Vladimir Putin nel suo discorso all’assemblea federale. Vladimir Putin assicura che la Russia continuerà “sistematicamente” l’offensiva in Ucraina.

“L’Occidente ha preparato l’Ucraina ad una grande guerra e oggi lo riconosce. L’Occidente ha già speso 150 miliardi di dollari in aiuti militari all’Ucraina, il flusso di denaro non diminuisce“. Lo afferma Putin.

“Negli anni ’30 l’Occidente ha aperto la strada al nazismo in Germania e adesso fa lo stesso in Ucraina“. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin davanti al Parlamento.

“Più useranno sistemi a lungo raggio, più dovremo tenere lontana la minaccia dai nostri confini, è chiaro e naturale. L’obiettivo dell’Occidente è portare la Russia ad una sconfitta strategica, vogliono eliminarci per sempre. Non si rendono conto che è in gioco l’esistenza stessa della Russia“. Così Vladimir Putin nel suo discorso all’assemblea federale.

“La maggioranza assoluta dei russi ha espresso il proprio sostegno all’operazione militare speciale“. Lo ha affermato Vladimir Putin nel suo discorso all’assemblea federale.

“La Russia produce nuove tecnologie che migliorano la preparazione al combattimento dell’esercito e della Marina“. Lo ha detto il presidente Vladimir Putin nel discorso sullo Stato della Nazione. “Queste tecnologie esistono, e il ritmo della loro produzione e applicazione sta migliorando“, ha aggiunto.

“La forza di deterrenza nucleare della Russia è dotata al 90% di armi avanzate: un livello che dovrebbe essere esteso all’intero esercito“: lo ha detto Vladimir Putin nel suo discorso al Parlamento russo, citato dalla Tass.”Grazie ad una buona bilancia dei pagamenti della Russia, non abbiamo bisogno di inchinarci e mendicare soldi all’estero“. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin nel suo discorso all’Assemblea federale.

“Siamo obbligati a proteggere i nostri figli e lo faremo. Proteggeremo i nostri bambini dal degrado e dalla degenerazione“: lo ha detto Vladimir Putin nel suo discorso all’Assemblea federale, denunciando la “catastrofe spirituale in Occidente“, dove “la distruzione della famiglia, dell’identità culturale e nazionale, la perversione e l’abuso dei bambini, fino alla pedofilia, sono dichiarate la norma della loro vita e i sacerdoti sono costretti a benedire i matrimoni tra persone dello stesso sesso“. Lo riporta Interfax.

“Le elezioni a settembre e le presidenziali nel 2024 saranno tenute nel rispetto della legge“. Lo ha assicurato Vladimir Putin nel suo discorso all’assemblea federale.

“Nella difesa della Russia tutti noi dobbiamo coordinare le nostre forze e i diritti per supportare il diritto supremo e storico: il diritto della Russia ad essere forte“. Così Vladimir Putin nel suo discorso all’assemblea federale.