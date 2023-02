Dinner Club, dove la Calabria unisce cucina e musica: tra nduja e “u vinu i Sambiasi è troppu bonu”

23 Febbraio 2023 11:21

“Dinner Club” raddoppia. E mette al centro anche la Calabria. Lo scorso 17 febbraio, su Amazon Prime Video, sono andate in onda le prime quattro puntate della seconda stagione della serie tv di successo che unisce musica e cucina dei luoghi italiani, per far conoscere storia e tradizioni della penisola in lungo e in largo. Nella prima puntata tanto spazio è stato dato alla Calabria e alla Sila, con l’aneddoto di uno dei protagonisti, il comico e attore Antonio Albanese, che ha svelato quando e come è nato il suo personaggio Cetto La Qualunque.

Nel corso della puntata, lo scenario racconta di una giornata all’aria aperta, con un pranzo conviviale a base di funghi della Sila e di nduja, dove volti noti come Paola Cortellesi, in compagnia di Carlo Cracco e di due contadini del luogo, alzano i bicchieri di vino. La musica in sottofondo è tipicamente folk, il ritornello che si ascolta è “u vinu i sambiasi è troppu bonu” ed è parte del testo della canzone “u vinuzzu”, cantata da I Calabruzi, gruppo folk di Sambiase, Lamezia Terme. Il disco, inciso a fine anni ’90, ebbe un grande successo di vendite ed è stato riscoperto dopo 25 anni, in autunno 2022, per la sincronizzazione della scena. Il brano è stato licenziato dalla Elca Sound di Reggio Calabria, nota casa di produzione musicale considerata come storica antologia della musica e della canzone folk e popolare Calabrese.

Dal loro catalogo, nel corso degli anni hanno attinto molte case di produzione televisive e cinematografiche nazionali ed internazionali, tra cui la Warner Bros con il film “Un boss sotto stress” e Sky Atlantic con i film “Trust” sul rapimento del nipote del petroliere Paul Getty e ”ZeroZeroZero” di Sergio Sollima. Targato Prime, nella serie TV Prime Video Dinner Club 2 ci sono Antonio Albanese, Paola Cortellesi, Marco Giallini, Luca Zingaretti, oltre alle “veterane” Luciana Littizzetto e Sabrina Ferilli – campionessa in carica – e ovviamente il padrone di casa, lo chef Carlo Cracco. Di seguito il trailer della puntata.