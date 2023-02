Diamante presente al Festival con “Sanremo piccante”

6 Febbraio 2023 10:36

“Mancano poche ore all’inizio del Festival di Sanremo, l’evento che tutta Italia attende con trepidazione. Sono orgoglioso che la città di Diamante sarà protagonista di questa edizione. Con l’iniziativa “Sanremo piccante”, organizzata dall’Accademia del peperoncino, otto locali propongono un piatto piccante e regalano ai consumatori una confezione con gadget dell’Accademia: un’elegante “Pic notes” e un depliant con i semi del “Diavolicchio Diamante” corredato dalle istruzioni per coltivarlo sul balcone di casa. Si tratta di un modo intelligente per promuovere l’emblema della nostra regione, simbolo di pace e unione tra i popoli”. Lo afferma in una nota il Sindaco di Diamante Avv. Ernesto Magorno.