Davide Destefano testimonial nazionale di “Babbi”: donazione simbolica per ricevere “Gelato Sospeso”

24 Febbraio 2023 18:33

Davide Destefano si impegna anche nel sociale. Il volto di “Gelateria Cesare”, a Reggio Calabria, è testimonial nazionale di “Babbi”, con un video promotore dell’iniziativa “Gelato Sospeso” a sostegno di Fondazione “Umberto Veronesi”. Fino al 15 settembre 2023 tutti potranno partecipare donando un piccolo contributo di € 2,00 (valore simbolico di un gelato) e ricevendo in cambio un gettone “Gelato Sospeso”, simbolo dell’iniziativa. Il ricavato dovrà essere inserito nell’apposito raccoglitore e poi versato alla Fondazione “Umberto Veronesi”. Sostenere “Gold for kids”, il progetto di Fondazione Umberto Veronesi dedicato alla lotta ai tumori infantili. Contribuisci anche tu a regalare sorrisi e speranza ai piccoli eroi che tutti i giorni lottano con coraggio! Dona un Gelato sospeso nelle oltre 1000 gelaterie aderenti in tutt’Italia .