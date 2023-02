Da Reggio Calabria a Gambarie senza stress? Il servizio SkiBus di Atam è l’ideale

6 Febbraio 2023 13:20

SkiBus è il servizio di ATAM che permette un collegamento rapido e puntuale da Reggio Calabria a Gambarie per portare i reggini sulla neve. La partenza è prevista per le ore 07:20 nei giorni festivi e per le 6:45 o 11:00, nei giorni feriali, da Piazza Garibaldi. Il ritorno, invece, avverrà alle ore 16:00 o alle 19:45 da Gambarie, Comune di Santo Stefano in Aspromonte.

“È il modo più comodo per raggiungere le nostre piste da sci ma anche semplicemente la montagna innevata, direttamente dal centro città: non dovrai utilizzare la tua auto, preoccuparti del traffico e del parcheggio ed inoltre, condividendo un mezzo con altri sciatori, inquinerai meno e darai un contributo all’ambiente“, si legge in una nota stampa di ATAM.

Il prezzo è di € 2,80 a tratta, acquistato da un rivenditore o via App ATAM TRASPORTI E SOSTA.

Il biglietto fatto a bordo costa € 3,20 a tratta.