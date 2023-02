“Da Abakainon a Tripi”: successo per il convegno in collaborazione con la Comunità Ellenica

7 Febbraio 2023 16:21

Un’occasione di incontro, scoperta e riscoperta storica e culturale. Era stato presentato così il convegno del 4 febbraio “Da Abakainon a Tripi”, svoltosi proprio sabato nella cittadina tripense. Non è stato però soltanto questo, ma anche un’importantissima occasione di condivisione di saperi, un’ottima opportunità di confronto e un’incredibile successo di pubblico. Nella cornice del Salone della Canonica in cui sono accorsi curiosi e appassionati, il convegno ha offerto nuovi spunti e visioni sull’importanza storica del territorio e sull’inscindibile legame tra Tripi e la sua “antenata” Abakainon. Come annunciato, l’incontro ha rappresentato la prima tappa di una lunga serie di progetti, iniziative e manifestazioni frutto della convenzione già stipulata lo scorso dicembre tra il Comune di Tripi e la Comunità Ellenica dello Stretto, una sinergia che ha come scopo ultimo quello di valorizzare la storia del territorio e, in particolar modo, l’antica città di Abakainon, tema centrale ovviamente anche del convegno.

Ad aprire la giornata sono stati i saluti del sindaco di Tripi Michele Lemmo, entusiasta della grande risposta di pubblico per l’incontro, che ha sottolineato non solo l’importanza dell’incontro ma anche quella della convenzione sottoscritta con la Comunità Ellenica con cui verranno portate avanti tante iniziative interessanti sia a livello culturale che formativo. Grazie a questa sinergia infatti, tra le altre cose, verranno organizzati dei corsi scolastici di Greco moderno e di Iconografia elementare che si terranno a Tripi la prossima estate nel corso della settimana delle feste greche. Inoltre il primo cittadino, al termine dell’incontro, ha anche premiato il piccolo Fabrizio di 10 anni, definendo lui e tutta la generazione di piccoli tripensi “una speranza per il futuro”, verso cui l’amministrazione non solo pone grande fiducia ma per cui sta lavorando anche in ottica formativa e di opportunità di apprendimento. C’è stata anche la possibilità di sottolineare e illustrare i recenti successi del Comune con i due PNRR che hanno già portato (e continueranno a farlo) importanti risorse per tutto il territorio.

Nel corso del Convegno, poi, sono intervenuti anche numerosi ospiti illustri. La Dottoressa Maura Arizia (Presidente Archeoclub Tripi-Abakainon) ha sottolineato l’importanza ed il valore del passato, la produttività della sinergia tra le istituzioni e l’Acheoclub degli ultimi mesi e la volontà di proseguire questo percorso costellato di obiettivi comuni. La Professore dell’Università di Messina Elena Santagati ha offerto un prezioso focus su Abakainon, soffermandosi in particolare sulla sua storia e su alcuni interessanti aspetti legati ai reperti emersi, in particolare le ampie collezioni di monete, proprio dal sito archeologico. Il presidente pro tempore della Comunità Ellenica Professore Daniele Macris ha colto l’occasione per parlare di questo fronte comune con Tripi e dell’avviamento delle pratiche utili a definire il gemellaggio con Trypi di Grecia, appartenente al comune di Sparta, con cui sono già in atto i contatti per poter così definire questo legame anche ufficialmente. La Dottoressa Anna Maria Celi, in qualità di responsabile dei corsi di Iconografia Bizantina, ha invece sottolineato l’importanza dell’iconografia che, slegata dalla sua componente religiosa, rappresenta un patrimonio importante sia dal punto di vista storico che artistico. Tutti i relatori quindi hanno offerto il loro contributo per rendere il convegno una grande lezione di storia e cultura, gettando le basi di quelli che saranno i grandi progetti nati dalla sinergia del Comune con la Comunità Ellenica che vedranno la luce nei prossimi mesi.