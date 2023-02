Crotone: riapre il sito scoperto nei sotterranei di una banca

14 Febbraio 2023 14:52

Torna fruibile per i visitatori il sito archeologico che si trova nei sotterranei della Bper Banca di via Napoli a Crotone. Lo comunica l’assessore alla Cultura del Comune, Nicola Corigliano. Il sito, che si trova in pieno centro cittadino, è stato infatti rimesso nelle condizioni di poter essere visitato dopo anni di chiusura.

Si tratta di una vasta area archeologica di circa 750 mq ubicata al piano interrato dell’immobile attualmente sede della banca.Qui, in seguito a lavori, nel 1985 sono emersi dei resti di costruzioni e una buona parte dell’abitato antico dall’età arcaica al tardo medioevo. La stratificazione è relativa a tre epoche: quella Romana del II e III secolo (della quale restano le tracce di due assi viari), quella greca del IV e III secolo a.C. (della quale è visibile parte dell’abitato antico, pavimenti e pozzi) e quella dell’alto medioevo con la presenza di resti di fornaci e mura.

“Stiamo lavorando, in sinergia con i colleghi di giunta e con gli uffici – aggiunge l’assessore Corigliano – affinché luoghi importanti dal punto di vista storico-culturale ma anche il patrimonio di opere d’arte sia restituito alla fruibilità della collettività. Il sito archeologico di via Napoli, che racconta una parte importante della nostra storia, è giusto che sia conosciuto e valorizzato. Ed è importante in particolare che siano i giovani a visitarlo. Al riguardo fisseremo una serie di specifici appuntamenti con le scuole oltre a prevedere altre modalità di visita per coloro che vorranno apprezzare un pezzo importante della nostra storia”.