Crotone, ufficiale il nuovo allenatore: Lamberto Zauli succede a Franco Lerda

13 Febbraio 2023 18:36

“Il Football Club Crotone comunica di aver affidato a Lamberto Zauli la guida tecnica della Prima squadra. Nato a Roma il 19 luglio 1971, vanta una lunga carriera da calciatore e lo ricordiamo per le sue “magie” con le maglie, tra le altre, di Vicenza, Bologna, Palermo e Sampdoria”. Con questa nota, il Crotone ufficializza il nuovo allenatore. Lamberto Zauli questa estate ha firmato per il Sudtirol, dimettendosi però a qualche giorno dall’esordio in campionato. Di lui si ricordano soprattutto le importanti esperienza da calciatore con Vicenza e Palermo. Ora succede a Lerda con l’obiettivo, complesso, di avvicinare il Catanzaro, o comunque rinsaldare il secondo posto.

“Svestiti i panni da giocatore – si legge ancora nella nota del club rossoblu – inizia la sua carriera d’allenatore nel 2009 col Bellaria per poi maturare varie esperienze in giro per l’Italia. Nel 2019 approda alla Juventus dove gli viene affidata l’Under 19 che conduce in piena zona Playoff Scudetto allo stop del campionato, in semifinale di Coppa Italia di categoria e per la prima volta nella storia agli Ottavi di finale di UEFA Youth League. Nel 2020 viene promosso alla guida dell’Under 23 in Lega Pro dove rimane per due anni ottenendo ottimi risultati, prima della breve parentesi al Sudtirol, neopromossa in serie B, all’inizio della stagione attuale”.

“Il nuovo tecnico rossoblù, che domattina dirigerà il primo allenamento e alle ore 12:15 sarà presentato ai giornalisti presso la sala stampa dell’Ezio Scida, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2023 con rinnovo automatico al verificarsi di determinate condizioni. A mister Zauli il più caloroso benvenuto e un grosso “in bocca al lupo” da parte di tutta la famiglia rossoblù!”, si chiude la nota.