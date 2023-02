Crotone, l’Ambasciatore del Beglio De Bauw incontra il Prefetto Ippolito

20 Febbraio 2023 18:34

L’Ambasciatore del Belgio in Italia, De Bauw ha incontrato nel pomeriggio odierno il Prefetto di Crotone, Maria Carolina Ippolito. La visita, che si inserisce in una serie di appuntamenti che ha avuto l’Ambasciatore nella nostra Regione, ha costituito l’occasione per incontrare i rappresentanti istituzionali.

La tappa nella provincia di Crotone ha previsto una visita guidata presso il Centro governativo di accoglienza richiedenti asilo di Isola Capo Rizzuto che costituisce un riconosciuto riferimento nelle politiche di gestione dei flussi migratori. Nel corso dell’incontro, sono stati esaminati gli aspetti di maggior interesse che legano il Belgio e l’Italia, approfondendo le tematiche di rilievo, sottolineando i positivi rapporti, le proficue collaborazioni e la consolidata amicizia che uniscono i due Paesi, nonché in particolare la lunga tradizione storica che accomuna il Belgio e la Regione Calabria.