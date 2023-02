Crotone, corso di Archeologia e Storia del Gak: le info

26 Febbraio 2023 11:43

Corso di Archeologia e Storia del Gak 2023. Lezione di Martedì 28 febbraio, ore 18,00. Essendo stata rinviata, per esigenze personali, ad altra data la partecipazione del dott. Roberto Spadea, già presente in Calendario, si è provveduto alla sua sostituzione con la lezione di Francesco Vignis, prevista a sua volta per Giovedì 13 aprile, data che viene quindi assegnata a Roberto Spadea. Pertanto la lezione di Martedì prossimo sarà tenuta da Francesco Vignis e avrà per tema: “Nel 210° anniversario della nascita: Giuseppe Verdi, l’uomo, il genio”.

L’incontro sarà l’occasione per parlare dell’artista che ha incarnato un periodo storico importante della storia d’Italia, che ha saputo essere testimone ed interprete, attraverso la sua musica, di un sentimento popolare. Allo stesso tempo si parlerà dell’uomo, con le sue contraddizioni, delle sue esperienze personali, del suo quotidiano. Sarà una presentazione “singolare” che proverà a mettere in evidenza la grande capacità espressiva dell’uomo e dell’ artista che ha saputo comunicare attraverso il linguaggio universale rappresentato dalla musica.