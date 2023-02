Caso Cospito, Unarma: “nessuna sponda ai condannati al 41 bis”

3 Febbraio 2023 12:12

“La battaglia che alcuni esponenti politici portano avanti su Cospito, parlando di rispetto per la vita umana, pone in secondo piano la

sensibilità verso le famiglie vittime degli attentati terroristici”, così Antonio Nicolosi, segretario generale di Unarma, associazione

sindacale dell’Arma dei carabinieri. “La tutela dei diritti umani non deve mai cancellare l’esercizio della giustizia, a cui ottempera anche

il regime del carcere duro del 41 bis, come dimostrò ampiamente il Giudice Falcone“, rimarca.

“Alfredo Cospito si trova in carcere per reati che ha commesso e merita certamente di essere salvaguardato nella sua salute, ma più di tutto sono le persone vicine a chi ha subito attentati terroristici a dover essere tutelate: non basta essere in prima fila alle cerimonie pubbliche e alle commemorazioni come quella del 1° marzo, quando ricorre la Giornata della memoria e dell’impegno per le vittime innocenti della mafia, si deve prendere una posizione netta sul 41 bis e smettere di dare sponde ai condannati al 41 bis e agli anarchici , così come i mafiosi”, conclude.