Cospito, Meloni: “resto allibita dalle accuse al Governo”

2 Febbraio 2023 10:42

Il primo ministro Giorgia Meloni ha deciso sul caso Cospito: “i l tema non lo abbiamo alimentato noi. Io consiglio francamente prudenza perché ho letto titoli di giornali allarmanti e gli anarchici che dicono di voler punire i mandanti, quindi consiglio responsabilità. Vorrei che fosse chiaro che la sfida non è al governo è allo Stato, non è un problema politico. E lo Stato ci riguarda tutti, destra e sinistra” , le parole del Premier ai microfoni di Stasera Italia, su Rete 4.

“Bisogna fare attenzione di fronte ad una questione così delicata, come si utilizzano certi linguaggi e termini” , ha spiegato il presidente del Consiglio. “Il governo sta eccitando la piazza? Vorrei capire come”, la puntualizzazione di Meloni, che aggiunge: “al governo non compete decidere su questa materia. Noi abbiamo avuto auto di funzionari delle ambasciate che saltano in varie posti d’Europa, continue minacce da parte di questi anarchici , e ci si chiede se il governo stia eccitando la piazza? Io rimango francamente un po’ allibita”.