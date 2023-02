Caso Cospito: manifestazioni a Roma e Milano, sassaiola davanti al carcere di Opera | FOTO

4 Febbraio 2023 17:46

Circa 500 persone si sono riunite in piazza Vittorio a Roma per la manifestazione in solidarietà ad Alfredo Cospito, l’anarchico detenuto in regime di 41bis nel carcere di Opera, in sciopero della fame da ottobre. Intorno alle 16:00 un corteo non autorizzato ha lasciato l’Esquilino, diretto verso il Pigneto. Nessuna bandiera, solo due lunghi striscioni: “Al fianco di Alfredo. Contro 41 bis ed ergastolo ostativo”. E ancora: “Il carcere uccide”.

Lancio di bottiglie contro le forze dell’ordine

Il corteo di Roma in solidarietà con Alfredo Cospito e contro il 41 bis. In via Prenestina all’altezza di via Romanello da Forlì i manifestanti hanno prima fatto barricate con i secchioni della spazzatura lungo via Prenestina e poi lanciato bottiglie e oggetti contro le forze dell’ordine in coda al corteo. A quel punto è partita una carica delle forze dell’ordine.

Scontri a Roma

Un gruppo di alcune decine di manifestanti del corteo in solidarietà con Alfredo Cospito incappucciati e vestiti di nero hanno lanciato qualche bottiglia e fumogeni contro i blindati delle forze dell’ordine messi a protezione di una concessionaria della Fiat in via di Porta Maggiore. I manifestanti hanno proseguito seguendo il corteo.

Sassaiola a Milano