Cospito, corteo anarchico a Milano: gavettoni contro i giornalisti “per un mondo senza galere”

11 Febbraio 2023 17:35

Circa 200 persone appartenenti all’ala anarchica e comunista si sono riunite oggi in piazza 24 maggio in corteo per protestare contro il regime di carcere duro imposto ad Alfredo Cospito. La manifestazione si è aperta con il coro “Fuori Alfredo dal 41bis“. Uno dei manifestanti ha poi preso il microfono affermando “Stragista è lo Stato, in affari con le mafie è lo Stato“. “I rischi sono alti aritimia cardiaca e edema cerebrale. La situazione è drammatica” ha poi aggiunto una donna parlando dal palco improvvisato. Esposto anche uno striscione dallo slogan utopico: “Contro il 41bis. Per un mondo senza galere, libertà per tutte e tutti“.

Gli anarchici in corteo, partito poco fa da Porta Ticinese a Milano in protesta contro la detenzione di Alfredo Cospito al 41 bis, stanno lanciando gavettoni contro i giornalisti.

E’ italiano il leader dell’attacco a Barcellona

E’ italiano l’uomo identificato dalla polizia catalana considerato il presunto leader dei disordini avvenuti nei pressi del consolato italiano a Barcellona, legati al caso Cospito, lo scorso 17 gennaio. L’uomo era stato arrestato in Spagna nel 2021 a seguito degli incidenti con la polizia, che si erano verificati dopo l’arresto del rapper spagnolo Pablo Hasel, per vilipendio alla monarchia. Il gruppo considerato responsabile dei disordini sarebbe composto in totale da 5 persone, un italiano e quattro spagnoli. Questi ultimi non ancora identificati. Sono ora in corso ulteriori accertamenti.