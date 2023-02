Cospito, aggredita la troupe del Tg2: “ecco come ci siamo salvati”

1 Febbraio 2023 13:15

Una troupe del Tg2 è stata aggredita davanti al carcere di Opera a Milano dove è stato trasferito Alfredo Cospito, l’anarchico in sciopero della fame per protesta contro il 41bis. A raccontarlo è lo stesso giornalista, Stefano Fumagalli: “a circa 200 metri da dove eravamo noi, abbiamo visto una ventina di persone che lanciava oggetti contro il carcere, erano tutti a volto coperto”. “Mentre si gridava alla libertà siamo diventati anche noi bersaglio del lancio di petardi e di oggetti, poi siamo stati inseguiti da almeno tre individui attraverso i campi e siamo fuggiti correndo velocemente. Per fortuna sono arrivate le forze dell’ordine e tutto si è risolto, ma ci sono stati momenti di alta tensione qui al carcere di Opera”, conclude il giornalista.

Occhiuto: “solidarietà al Tg2, aggressione inaudita”

“Solidarietà alla redazione del Tg2 per l’aggressione subita ieri sera da un giornalista e dalla sua troupe in servizio davanti al carcere di Opera. Un fatto inaudito che merita la massima attenzione. La violenza va arginata sempre, e ai violenti non va fatta alcuna concessione”. Lo scrive su Twitter Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.