Cosenza, Rispoli non basta: il solito Cheddira lancia il Bari, agganciata la Reggina

12 Febbraio 2023 18:24

Pronostici rispettati e Cosenza ancora ko. La squadra di Viali non può nulla al San Nicola contro il Bari, che passa per 2-1 grazie al solito Cheddira, il quale però sull’1-1 sbaglia un rigore. Ai rossoblu non basta Rispoli, autore del pari dopo il vantaggio in avvio di Esposito. La rete del marocchino nella ripresa permette ai galletti di agganciare Reggina e Suditrol al terzo posto, a quota 39 e costringe i calabresi a rimanere all’ultimo posto in classifica. Di seguito tutti i risultati e la classifica aggiornata.

RISULTATI SERIE B 24ª GIORNATA

VENERDI’ 10 FEBBRAIO

ore 20:30

Genoa-Palermo 2-0

SABATO 11 FEBBRAIO

ore 14:00

Brescia-Modena 0-1

Cagliari-Benevento 1-0

Frosinone-Cittadella 3-0

Reggina-Pisa 0-2

Südtirol-Como 1-1

Venezia-Spal 2-1

ore 16:15

Ascoli-Perugia 1-0

Ternana-Parma 1-1

DOMENICA 12 FEBBRAIO

ore 16:15

Bari-Cosenza 2-1

CLASSIFICA SERIE B