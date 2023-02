Cosenza, piove sul bagnato in vista della Reggina: Finotto out, Viali trema e la Sud si arrabbia

27 Febbraio 2023 17:14

Momento peggiore per affrontare un derby non poteva esserci, per il Cosenza. L’ultimo posto in classifica, una cinquina incassata in uno scontro diretto, un allenatore sulla graticola, un infortunio dietro l’altro, il ritiro e la contestazione della piazza che di certo non si fermerà domani sera, in vista del derby contro la Reggina. Ma proprio la Reggina, Inzaghi lo sa bene, dovrà stare fuori da tutto questo e rimanere concentrata. La gara è alla portata ma in B può succedere di tutto e il recente periodo amaranto lo dimostra. Intanto i cugini rossoblu non se la passano bene. Dopo i recenti infortuni di Zarate e Praszelik, è finito out anche Finotto, restringendo e di molto le scelte offensive di Viali, il quale ha a disposizione Nasti, Delic e Zilli.

Proprio Viali, però, starà in panchina con un po’ di pressione addosso. Dopo le 5 reti del Como la sua posizione è in discussione ma, anche per via dell’imminente derby, la società gli ha rinnovato la fiducia. L’impressione, però, è che domani sera il tecnico si giochi tutto. Nel frattempo, anche per via dei risultati negativi, prosegue e anzi si infiamma la contestazione della piazza (e soprattutto degli Ultras) verso la società e il suo massimo rappresentante, il Presidente Guarascio. Da ormai qualche gara interna il tifo organizzato non è più presente, scegliendo di disertare per protesta e piazzarsi fuori dallo stadio. Sarà così anche domani. Non è previsto il pubblico delle grandi occasioni, comunque non il pubblico di un derby Cosenza-Reggina. E la Curva Sud del Cosenza poco fa ha annunciato i motivi della decisione. Di seguito la nota integrale.