Cosenza-Reggina, i convocati di Inzaghi e le scelte di formazione: out in 5, prevista qualche rotazione

27 Febbraio 2023 19:53

23 i convocati di mister Inzaghi per il derby di domani tra Cosenza e Reggina. Fuori, come annunciato dal tecnico, Ricci, Gagliolo e il “neo assente” Di Chiara, oltre al solito Obi e ad Aglietti. Rientra invece Camporese, che non è ancora al meglio, e torna pure Fabbian. Prima trasferta stagionale con la squadra per Galabinov. Per quanto riguarda le scelte di formazione, ci sarà Liotti a sostituire Di Chiara, mentre è confermato il resto della linea difensiva di sabato, con Pierozzi, Terranova e Cionek. In mezzo torna Fabbian, da capire chi resta fuori tra Crisetig, Hernani e Majer. Davanti probabile la presenza di Gori e Canotto, mentre scalpita Cicerelli. Di seguito i convocati.

Portieri: Colombi, Contini, Lagonigro.

Difensori: Bouah, Camporese, Cionek, Liotti, Loiacono, Pierozzi, Terranova.

Centrocampisti: Bondo, Crisetig, Fabbian, Hernani, Lombardi, Majer.

Attaccanti: Canotto, Cicerelli, Galabinov, Gori, Ménez, Rivas, Strelec.

Indisponibili: Aglietti, Di Chiara, Gagliolo, Obi, Ricci.