Cosenza: Molinaro ha incontrato il Questore

18 Febbraio 2023 14:11

“Nella qualità di Presidente della Commissione consiliare “Contro il fenomeno della ‘ndrangheta, della corruzione e dell’illegalità diffusa” ho fatto una visita di cortesia al Questore di Cosenza dr. Michele Maria Spina. Presente anche il Capo di Gabinetto dr.ssa Paola Fabris. Un interessante colloquio dal quale è emersa un’attività che non si basa solo nella repressione dei reati, bensì nella loro prevenzione attraverso un rapporto costante tra cittadini e autorità di polizia, che rende proficua la fiducia nello Stato“. E’ quanto afferma Pietro Molinaro, Presidente Commissione Consiliare “Contro il fenomeno della ‘ndrangheta, della corruzione e dell’illegalità diffusa. “Sono rimasto ammirato dalle ampie vedute rappresentate dal sig. Questore, professionalità, spirito di servizio e costanti iniziative sul territorio con progetti indirizzati allo sviluppo di legalità e sicurezza svolti in particolare nelle scuole con il progetto nazionale della Polizia di Stato “PretenDiamo Legalità”, rimarca Molinaro.

“Una Polizia di Stato legata al territorio, in grado d’intervenire su numerosi problemi e aperta alla collaborazione con altre istituzioni e tutti gli altri corpi di polizia. Sono iniziative che come Commissione Consiliare vogliamo irrobustire perché, per le migliori soluzioni nel luogo della formazione primaria, il lavoro occorre farlo in un dialogo costante e di interscambio. Il questore ha ribadito che ci sono aspettative importanti, in particolare per quel che concerne il territorio con specifiche richieste per potenziare i commissariati esistenti e crearne di nuovi. Il Questore ha sottolineato un forte impegno, nell’esercizio dei delicati compiti affidati, non di rado svolti con sacrifici e rischi, per contrastare e punire i reati più gravi ma anche una quotidiana azione contro la microcriminalità per dare sicurezza ai cittadini”, conclude Molinaro.