Cosenza, il messaggio di Zarate dopo l’infortunio. E ora il club guarda agli svincolati

20 Febbraio 2023 16:33

Non ci voleva, ma era un rischio prevedibile considerando l’età anagrafica e il fatto che sia stato buttato subito nella mischia dopo anni di ritmi più bassi. A qualche settimana dal suo arrivo a Cosenza, colto giustamente con tanto entusiasmo, Mauro Zarate si è già fermato. E’ uscito dal campo dolorante e in barella sabato contro il Sudtirol e gli esami hanno purtroppo evidenziato la lesione del legamento crociato. Ne avrà per un po’ di mesi. La stagione è sicuramente finita ma il club rossoblu ha deciso di proporgli il rinnovo di contratto come segno di vicinanza e attesa per quando si riprenderà.

“Ciao a tutti. Purtroppo gli esami hanno riscontrato lesione al legamento crociato, in questi giorni mi sottoporrò ad un intervento per poter cominciare il recupero!”, ha scritto l’ex Lazio e Inter sui social. “Non immaginate quanto sia dispiaciuto per non poter aiutare il Cosenza nelle prossime importanti partite. Ci tenevo tanto a dare il mio contributo con la maglia rossoblù in questa sfida. Per quello ho accettato di venire, ma adesso sosterrò la squadra dall’esterno. Sono fiducioso perché so che i ragazzi daranno tutto per raggiungere l’obiettivo. Grazie a tutti per il sostegno e alla Società per l’affetto e la vicinanza. Ci vediamo presto. Forza Lupi”.

Intanto circolano già i primi rumors di mercato relativi al possibile sostituto fino a fine stagione. Considerando anche l’addio di Larrivey, con lo stop di Zarate la società è rimasta scoperto di un uomo esperto davanti. Per questo si guarda al mercato degli svincolati e il primo nome uscito fuori è quello di Marco Sau. Seguiranno sviluppi in questi giorni, il Cosenza ora è atteso dalla trasferta di Como.