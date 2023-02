Cosenza, Mauro Zarate è arrivato in Calabria: “non vedo l’ora di giocare, voglio far parlare il campo”

3 Febbraio 2023 11:40

Fermento in casa Cosenza dopo il colpaccio Mauro Zarate sul gong, concretizzatosi nell’ultima ora di mercato e ufficializzato dopo la chiusura, anche per via dello svincolo dell’argentino dalla Platense. L’ex Lazio e Inter è da poco arrivato in Calabria, atterrato all’Aeroporto di Lamezia Terme e accolto da alcuni componenti della società. “Non vedo l’ora di giocare. Cosa dico ai tifosi? Preferisco far parlare il campo”, ha detto a Sky il giocatore, che sarà presentato ufficialmente a stampa e tifosi questo pomeriggio, nella conferenza delle 15.

Presto per giocare domani, ma il calciatore assisterà al match interno contro la Ternana prima di buttarsi a capofitto nel mondo Cosenza, con l’obiettivo di portarlo alla salvezza. Curiosità sulle origini di Zarate. La madre, infatti, è nata in provincia di Catanzaro, in quella Calabria che lui adesso ritrova dopo una vita: “mia madre era molto felice, aveva parenti qua”, ha detto Zarate.