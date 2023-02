Cosenza, maledizione Zarate: lesione del crociato, tempi di recupero lunghissimi

19 Febbraio 2023 17:51

Piove sul bagnato in casa Cosenza. La formazione calabrese continua ad occupare l’ultimo posto in classifica nel campionato di Serie B e fatica a risalire la china. Nella gara giocata ieri contro il Sudtirol uno scialbo 0-0 con tanto di rigore sbagliato da Marras e 2 punti pesanti lasciati sul piatto. Ma non solo: a rendere più amaro il pomeriggio dei calabresi ci ha pensato l’infortunio di Mauro Zarate.

L’attaccante argentino, gioiello del mercato di riparazione del presidente Guarascio, è uscito in barella, con le mani sul volto al 57′. Le immagini non facevano presagire nulla di buono e, infatti, oggi è arrivata la pessima notizia da parte della società: lesione del legamento crociato anteriore. Per infortuni di questo genere, solitamente, servono almeno 6 mesi per il rientro in campo. Zarate salterà la gara contro il Como, così come il derby contro la Reggina del prossimo 28 febbraio e anche le restanti partite della stagione. Il Cosenza ha mostrato la volontà di rinnovare comunque il contratto dell’ex Lazio e Inter per dare continuità al rapporto professionale fra le due parti.

“La Società Cosenza Calcio informa che, nel corso della partita di ieri, il calciatore Mauro Zàrate ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio sinistro. Gli accertamenti diagnostici eseguiti questa mattina hanno evidenziato l’interessamento capsulo legamentoso (lesione del legamento crociato anteriore). – si legge nella nota del Cosenza – Nelle prossime ore sarà valutata l’opportunità di intervenire chirurgicamente. A Mauro, che da subito ha mostrato grande attaccamento alla maglia e ha messo a disposizione dei compagni e dello staff tecnico talento ed esperienza, la Società augura di tornare in campo al più presto e proporrà all’attaccante di rinnovare il contratto in essere come segno di riconoscenza e stimolo per un pronto rientro“.