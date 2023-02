Cosenza, Fratelli d’Italia: “chiediamo un presidio di polizia permanente all’autostazione”

17 Febbraio 2023 18:00

“Ormai da tempo, l’Autostazione è diventata terra di nessuno. Tanto di giorno, quanto soprattutto, di sera, frequentare l’autostazione e le strade adiacenti mette i brividi. Risse e violenza ma anche episodi di ordinaria maleducazione e degrado umano sono solo gli ultimi episodi di una lunga striscia in città che deve spingere le istituzioni a trovare soluzioni efficaci. E, nonostante le continue lamentele di cittadini e il lavoro delle forze dell’ordine, la situazione, in alcune zone, sembra non migliorare di molto”, lo dichiarano i consiglieri comunali del gruppo Fratelli d’Italia Francesco Spadafora, Giuseppe D’Ippolito e Ivana Lucanto. “Il tema della sicurezza in città ha un’importanza primaria e per questo ringraziamo le forze dell’ordine per il lavoro svolto giornalmente ma, alla luce degli ultimi fatti di cronaca, temiamo che possa degenerare”, aggiungono. “I cittadini della zona dell’autostazione e chi ci gravita ogni giorno hanno il diritto di sentirsi sicuri e noi come loro rappresentanti, dobbiamo dare risposte anche per non alimentare la sfiducia nelle istituzioni. Proprio per questo motivo ci facciamo portavoce delle richieste e delle aspettative dei cittadini e chiediamo che venga istituito un presidio permanente di polizia nella zona dell’autostazione”, incalza Francesco Spadafora, che è anche il responsabile provinciale del dipartimento Sicurezza di Fratelli d’Italia.

“Le azioni straordinarie, episodiche non bastano– spiega – per risolvere il problema serve una presenza fissa. E – assicura Spadafora – Fratelli d’Italia intende chiedere la convocazione di un consiglio comunale straordinario proprio sulla questione emergenza legalità all’autostazione”. E sulla questione movida i consiglieri puntano il dito contro il fenomeno preoccupante, e sempre più diffuso del binge drinking, ovvero l’abbuffata alcolica. “Stiamo assistendo a un incremento dei casi di dipendenza da alcol e droga nei giovanissimi, che sfocia anche in violenza e che costituiscono oltremodo un rischio per la loro salute. Anche per questo chiediamo una maggiore stretta sui controlli e provvedimenti immediati, concludono.