Cosenza, dai botti di mercato alle… botte: in prova il luchador Enigma69, lo manda Piquè

1 Febbraio 2023 18:03

La stagione del Cosenza non sta vivendo una grande momento. Il club calabrese si trova ultimo in Serie B, con la difesa peggiore del campionato (35 gol subiti) e appena 21 punti raccolti in 22 partite. Dal mercato serviva una scossa per raddrizzare la seconda parte di stagione e il presidente Guarascio ha regalato un colpo (mediatico, si spera anche sportivo) proprio sul finale: l’arrivo dell’ex Inter e Lazio Mauro Zarate.

Non è detto però che gli arrivi in casa Cosenza si siano fermati al classico ‘gong’ della serata di ieri. Se, infatti, il mercato dei calciatori tesserati è concluso, quello degli svincolati è ancora aperto e il club cosentino potrebbe avere in serbo un colpo alquanto particolare. Stiamo parlando di un calciatore straniero, spagnolo per l’esattezza, famoso per indossare sempre una… maschera.

Stiamo parlando di Enigma69, il calciatore diventato virale per la sua partecipazione alla Kings League creata da Gerard Piquè, particolare torneo calcistico che tanto ha fatto parlare di sè sui social per la partecipazione di tante star famose (Aguero, Casillas per citarne alcuni) e un regolamento quasi da game show. Enigma69 ha attirato l’attenzione di tutti diventando virale come “il calciatore mascherato”, proprio a causa della maschera da luchador che indossa celando la propria identità.

Di lui si diceva fosse un calciatore ancora in attività che, non avendo l’autorizzazione del proprio club, aveva preso parte alla Kings League coprendosi il volto; che fosse un calciatore ritiratosi da poco; o che fosse uno svincolato. Un particolare tatuaggio sul collo potrebbe averlo però tradito: secondo i social, sarebbe lo stesso tattoo di Alexander Mesa Travieso detto “Nano”, attaccante spagnolo di 27 anni ex Cadice e Real Saragozza. Identità mai confermata nè smentita. Chissà se basterà il suo tesseramento a far svoltare la stagione del Cosenza: per salvarsi sarà una vera battaglia senza esclusione di colpi, lui la maschera da wrestler già ce l’ha.