Tragedia a Cosenza: bimbo muore in culla a 22 giorni dalla nascita

14 Febbraio 2023 11:29

Una vera e propria tragedia, difficile da spiegare e anche da raccontare. E’ accaduta a Cosenza, dove un neonato di 22 giorni è stato ritrovato morto nella propria culla. La madre lo aveva allattato e poi riposto nella sua piccola dimora, per il consueto pisolino, ma il bimbo si è addormentato e non si è più risvegliato. Come riporta Gazzetta del Sud, il piccolo è stato sopraffatto dalla Sids, la morte improvvisa e inspiegabile nei bambini che si può verificare nei primi mesi di vita. La donna si era accorta che qualcosa non andava e ha immediatamente chiamato i soccorsi. Giunti subito sul posto, hanno provato a rianimare il bambino, ma il corpicino aveva ormai smesso di battere e non c’è stato nulla da fare.