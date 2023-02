24 Febbraio 2023 18:21

Un incidente stradale si è verificato sulla SS106 Taranto-Reggio Calabria nel comune di Corigliano-Rossano in provincia di Cosenza. La strada è stata interrotta in entrambe le corsie a causa di un autocarro con rimorchio che trasportava gasolio ed è uscito fuori strada. Il conducente per fortuna non ha avuto conseguenze gravi ma ha riportato solo ferite perchè è riuscito ad uscire dal mezzo pesante senza altre conseguenze. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco.