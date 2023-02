Reggio Calabria, il 24 febbraio convegno CISL “Crescita, Lavoro, Infrastrutture”

20 Febbraio 2023 16:32

Previsto per il 24 febbraio, a partire dalle ore 09:30, presso la Casa della Cultura “Leonida Repaci” di Palmi, il convegno della CISL dal titolo “Crescita, Lavoro, Infrastrutture“. Argomenti che la CISL definisce fondamentali per sperare in una ripresa e sviluppo di uno dei territori economicamente più arretrati del Paese.

“Insieme, diamo un contributo essenziale al confronto sulle difficoltà economiche, occupazionali e infrastrutturali della nostra città metropolitana di Reggio Calabria e sul suo possibile futuro di crescita, alla luce delle diverse disponibilità finanziarie da gestire e orientare verso una buona spesa finalizzata al rilancio delle nostre comunità. – si legge nella nota stampa CISL – Nel corso dei lavori proponiamo un “patto sociale metropolitano“ che affianchi la già prodotta strategia metropolitana ideata dalla istituzione città metropolitana di Reggio Calabria“.