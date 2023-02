Contestazione tifosi della Reggina, Inzaghi chiarisce: “ho l’obbligo di ricordare a tutti…”

11 Febbraio 2023 20:05

“In un periodo in cui non sta girando bene ho l’obbligo di ricordare a tutti chi siamo, da dove veniamo e soprattutto che siamo 3º in classifica. Stiamo uniti ora!”. Chiaro, netto, sintetico. E’ il messaggio sui social di mister Pippo Inzaghi dopo la sconfitta interna contro il Pisa, terza di fila, seconda consecutiva in casa e quarta nelle ultime cinque per la Reggina. E’ un messaggio non troppo nascosto, questo, anche a chi – Curva in primis – ha veemente contestato la squadra al termine della sfida. “Ci prendiamo i fischi, ma non siamo ultimi”, ha detto Inzaghi a fine gara. Un concetto chiaro e ribadito sui social.