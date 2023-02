Consulta giovanile a Messina: prorogata la scadenza di presentazione delle adesioni

15 Febbraio 2023 19:00

È stato prorogato al 5 marzo prossimo, il termine per la presentazione di manifestazioni di interesse per l’adesione alla Consulta Giovanile comunale di Messina. La proroga si è resa necessaria al fine di consentire alle associazioni universitarie accreditate per l’anno 2023, di iscrivere un proprio rappresentante, in quanto l’accreditamento delle associazioni presso l’Università degli Studi di Messina per l’anno in corso ha come termine ultimo il 28 febbraio.

Pertanto, considerata l’imminente scadenza del 17 febbraio, secondo l’Avviso pubblicato sul sito istituzionale del Comune lo scorso 19 gennaio, l’Amministrazione ha ritenuto opportuno prorogare la scadenza per l’adesione alla Consulta giovanile da parte di associazioni, comitati organizzazioni di volontariato, scolastiche, universitarie, religiose, sociali, ambientali. Gli interessati, possono inviare l’istanza compilando il modulo di domanda, allegato all’Avviso, unitamente al documento valido, alla mail protocollo@comune.messina.it o Pec protocollo@pec.comune.messina.it, entro e non oltre il 5 marzo 2023.