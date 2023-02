Il Consorzio del Cedro di Calabria protagonista alla Fruit Logistica 2023 di Berlino

15 Febbraio 2023 17:55

In occasione della più grande manifestazione europea di settore, Fruit Logistica 2023 di Berlino, la fiera specializzata dedicata ai prodotti ortofrutticoli, dalla produzione alla distribuzione e commercializzazione, che quest’anno ha accolto da 92 paesi, oltre 2.600 espositori, i consorzi ortofrutticoli calabresi hanno partecipato all’evento fieristico tedesco, grazie alla stretta collaborazione con l’Assessorato regionale all’Agricoltura, all’interno di uno spazio tutto dedicato alla Calabria e sotto il claim “Calabria Straordinaria”.

Anche Il Consorzio del Cedro di Calabria, solo dopo pochi giorni dalla pubblicazione della domanda di registrazione della DOP Cedro di Santa Maria del Cedro sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE del 24 gennaio 2023, ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, ha avuto la possibilità di avere un proprio spazio all’interno dell’area della collettiva calabrese. Tale presenza è stata possibile grazie all’implementazione delle attività di promozione e internazionalizzazione volute dal Presidente Occhiuto e dall’Assessore Gallo.

Il lavoro svolto in fiera ha permesso al Consorzio di aumentare la visibilità del prodotto attraverso gli incontri BtoB e di interagire con molte aziende nazionali e internazionali del settore, sicuramente un’opportunità per nuovi progetti e collaborazioni da realizzare già a partire dal Macfrut in programma a Rimini dal 3 al 5 maggio p.v.

La presenza in fiera, infatti, si inserisce nel più ampio lavoro sinergico già in atto tra il Consorzio del Cedro di Calabria e il Dipartimento Agricoltura, che sta già producendo risultati molto importanti. Sono in fase di implementazione vari progetti su tutte le direttrici indicate dal Dipartimento per lo sviluppo delle politiche legate all’agricoltura e allo sviluppo rurale: innovazione (misura 16.1.1 e 16.2 del PSR Calabria), formazione rivolta ai giovani attraverso il programma Erasmus +, cooperazione territoriale con la misura 16.3.1 del Gal Riviera Cedri e, ultimo ma non meno importante, l’avvio di attività legate all’internazionalizzazione, dove Fruit Logistica ha rappresentato un luogo di confronto per mettere a fuoco una strategia da attuare già a partire dalle prossime settimane.

Nel prossimo futuro sono già in programma iniziative promozionali di respiro internazionale, tra queste la prestigiosa mostra “Protagonisti del Tempo d’Arte”, il 14 aprile 2023 presso il Museo del Cedro, durante la quale presenzieranno il noto critico d’arte e sottosegretario alla cultura, Vittorio Sgarbi, e il giornalista Paolo Di Giannantonio. È in programma, inoltre, il “Mediterraneo Cedro Festival”, che si terrà dal 17 al 21 agosto 2023, sul Lungomare di Santa Maria del Cedro; una manifestazione che si prefigge l’obiettivo di “parlare al mondo”, grazie all’universalità del Cedro di Santa Maria del Cedro, marcatore identitario della Riviera dei Cedri e simbolo di dialogo e di confronto interculturale.

Tali attività di marketing territoriale, già avviate attraverso il circuito della “Via del Cedro di Calabria”, permetteranno al Cedro di Santa Maria del Cedro una visibilità internazionale, anche grazie al coinvolgimento dell’UCEI (Unione delle Comunità Ebraiche Italiane), che gode di ottimi rapporti con le comunità ebraiche di tutto il mondo. Per quanto concerne il Festival, in particolare, la strategia dell’evento sarà focalizzata sulla realizzazione di incontri di presentazione della destinazione Calabria, con focus la Riviera dei Cedri, e sulla degustazione delle eccellenze enogastronomiche regionali, frutto di secoli di storia e tradizione. Saranno coinvolti sia gli addetti ai lavori (operatori) che gli ambasciatori della comunicazione (influencer, blogger, giornalisti, etc.).