Congresso Pd, a Messina il voto dei circoli premia Elly Schlein

13 Febbraio 2023 09:55

“Anche a Messina e provincia, il voto dei circoli premia Elly Schlein che sfiora il 65 per cento delle preferenze nella città capoluogo. Su trentadue circoli, Elly Schlein è risultata la più votata ad Antillo, Giardini Naxos, in tutti i circoli della città di Messina, e a Sant’Angelo di Brolo: dati che dimostrano il crescente entusiasmo per la mozione “Parte da noi” e la voglia di costruire un nuovo Partito Democratico davvero progressista, riformista, femminista e di sinistra”. E’ quanto scrive in una nota il coordinatore dei comitati, Armando Hyerace.

“Ciò è un impulso ancora più forte per affrontare le primarie aperte del prossimo 26 febbraio il cui esito, anche alla luce di quanto avvenuto in tutta Italia, non è per nulla scontato. Vogliamo, infine, ringraziare tutti gli iscritti e le iscritte che si sono impegnati in questi giorni molto faticosi per l’organizzazione di congressi di circolo in tutta la provincia”, conclude la nota.