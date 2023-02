3 Febbraio 2023 14:25

Domani, sabato 4 febbraio, al ritrovo “RicrioAmmare” in Via Raineri a Messina si terrà una conferenza stampa di presentazione del comitato provinciale di Messina per Elly Schlein, candidata alla segretaria del Partito Democratico.

Nel corso dell’incontro sarà illustrata la mozione congressuale e parteciperà all’evento il parlamentare Dem, Giuseppe Provenzano.