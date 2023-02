Congresso Pd, oggi Elly Schlein a Reggio Calabria

17 Febbraio 2023 08:56

Oggi tour in Calabria per Elly Schlein, parlamentare e candidata al congresso del Partito Democratico. Prima tappa dell’ex vicepresidente dell’Emilia Romagna a Cosenza, alle 11:30, per una visita al Liaison Office. Alle 15:15 incontro pubblico a Catanzaro, presso la Sala del Consiglio provinciale al Palazzo di Vetro.

Alle 19:00 tappa a Reggio Calabria per un incontro presso il Cine Teatro Metropolitano. Tanti i temi al centro degli incontri di Schlein: sanità e scuola pubblica, ambiente, lotta alle disuguaglianze territoriali e sociali.