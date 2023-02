Congresso Pd, il Comitato per Stefano Bonaccini: “soddisfazione per il risultato del voto dei circoli in Calabria”

12 Febbraio 2023 15:16

Mentre si avviano alla conclusione le operazioni di voto nei circoli di tutta la Calabria del Partito Democratico in vista delle primarie del prossimo 26 febbraio, si delinea in maniera netta il risultato finale dei quattro candidati alla segreteria nazionale. Stefano Bonaccini supera stabilmente il 60% dei consensi su tutto il territorio regionale. Nella provincia di Vibo, dove sono state ultimate le operazioni di scrutinio, il successo ottenuto dal governatore dell’Emilia Romagna è ancora più largo: Bonaccini con 411 preferenze raggiunge il 70,02% dei consensi, De Micheli con 75 voti ottiene il 12,77%, Cuperlo con 71 voti raccoglie il 12,10%, mentre Schlein con 30 preferenze si attesta al 5,11%.

“Si tratta di un risultato molto importante e soddisfacente – afferma in una nota il Comitato per Bonaccini segretario – che dimostra la bontà del progetto messo in campo da Stefano Bonaccini per il rinnovamento e il rilancio dell’azione politica del Pd. Un progetto in grado di convincere la grande maggioranza degli iscritti calabresi”.