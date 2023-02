Condofuri, Clemensi: “strada che collega centro a frazione Marina in condizioni critiche”

1 Febbraio 2023 16:39

“Il tratto della strada provinciale che collega Condofuri Centro con la frazione Marina presenta numerosissime criticità che ho formalmente evidenziato più volte nei mesi scorsi al Sindaco metropolitano f.f. Versace, al Dirigente del settore Viabilità della Città metropolitana di Reggio Calabria Ing. Benestare e, per le vie brevi, ai tecnici incaricati della manutenzione“. È quanto dichiarato in un comunicato stampa da Pietro Clemensi, presidente del Consiglio comunale di Condofuri Marina.

“In particolare ho evidenziato la mancata pulizia delle cunette e le buche presenti sulla pavimentazione stradale, le frane esistenti lungo il tragitto e i rami degli alberi ricadenti sull’arteria stradale: tutto ciò rappresenta un serio rischio sia per chi la percorre in auto, in moto o in bici ma anche per chi la percorre a piedi. – continua Clemensi – Le criticità rilevate su questa importantissima arteria stradale hanno bisogno di interventi rilevanti e definitivi sia per assicurare a chi la percorre una certa sicurezza. Purtroppo devo prendere atto con rammarico che nessun intervento, ad eccezione della pulizia di un breve tratto delle cunette in località Rossetta, sia stato ad oggi messo in campo nonostante numerosi e accorati solleciti.

Lo stato precario in cui versa tutta la ex provinciale, infatti, è a dir poco drammatico: la strada è letteralmente abbandonata e rappresenta un serio rischio per chi la percorre. Chiedo, pertanto, al Sindaco metropolitano f.f. di attivarsi nel più breve tempo possibile al fine di evitare rischi e pericoli per la pubblica incolumità nonchè per

garantire alle popolazioni residenti il diritto ad usufruire di una strada sicura“.