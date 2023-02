Condofuri: iniziati i lavori di pulizia cunette sulla SP che collega la SS106 al paese

25 Febbraio 2023 12:52

“Sono iniziati, finalmente, i lavori relativi alla pulizia cunette sulla strada provinciale che collega la SS106 alle zone interne del nostro paese. La ditta incaricata sta intervenendo in prossimità della frazione Lapse. Le numerose criticità evidenziate hanno prodotto, dunque, qualche risultato. La percorrenza della strada, infatti, è diventata un incubo per gli automobilisti i quasi si trovano ad affrontare buche, frane, restringimenti, ecc. che rendono davvero pericoloso il lungo tratto di strata. Corre l’obbligo di evidenziare che i lavori sono iniziati senza che l’ufficio tecnico del comune abbia rilasciato alcunchè e questo a dimostrazione del fatto che l’inerzia burocratica interessava altri uffici”. Lo afferma in una nota il Presidente del Consiglio Comunale del Comune di Condofuri Pietro Clemensi.

“Ho voluto precisare ciò al fine di fare chiarezza sulla vicenza ed evitare ulteriori salti nel vuoto da parte di avventurieri della politica evidentemente poco informati circa le criticità inerenti la viabilità provinciale. Posto cio, ringrazio l’Amministrazione metropolitana, ed in particolare il dirigente del settore Viabilità e tutti i funzionari del settore, più volte sollecitati a tal fine dal sottoscritto nei mesi scorsi. Ne approfitto per invitare a Condofuri il Consigliere metropolitano Lizzi di modo che possa rendersi conto dei problemi che gravano sul nostro territorio: sarò ben lieto di accoglierlo e accompagnarlo per un sopralluogo. Spero che la spiacevole polemica si sia chiusa e, cosa ben più importante, che i lavori procedano speditamente”.