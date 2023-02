In Sicilia tutti pazzi per Lazza! Bruciati 5000 biglietti in 10 ore per l’unica data di Catania

15 Febbraio 2023 17:40

Continua il momento magico di Lazza. Ieri a San Siro, presente per l’ottavo di finale di Champions League fra Milan e Tottenham, il rapper si è commosso ascoltando l’intera curva rossonera cantare “Cenere”, il brano con il quale è arrivato secondo a Sanremo. Adesso in ‘cenere’ sono andati i biglietti per l’unica data in Sicilia, quella del 14 luglio alla Villa Bellini di Catania.

I siti autorizzati alla vendita sono stati presi d’assalto già dai primi minuti per tutta la giornata di ieri: 5000 biglietti sono stati venduti in appena 10 ore dall’apertura delle prevendite. Disponibili altri 5000 tagliandi, dal 19 febbraio si potranno acquistare anche nei punti vendita autorizzati del circuito Sicilia Ticket. C’è da aspettarsi un rapido sold out!