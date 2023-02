Serie B, paura in Como-Frosinone: tifosi cadono dagli spalti, ambulanza non riesce a uscire

4 Febbraio 2023 17:53

Paura in Serie B, mentre si sta giocando Como-Frosinone. Intorno a metà ripresa, sul risultato di 0-2 per i ciociari, il gioco è stato infatti interrotto dall’arbitro. Inizialmente si è pensato a un malore di qualche tifoso, ma invece pare che due sostenitori locali siano caduti dagli spalti e, secondo quanto ricostruisce La Provincia di Como, uno di loro sarebbe grave. Immediati i soccorsi, con l’ambulanza che ha fatto ingresso proprio sotto la tribuna per eseguire alcune manovre, ma che adesso non riesce a uscire dallo stadio perché bloccata. Il gioco è fermo da un po’, i tifosi stanno provando ad aiutare a liberare l’area per permettere l’uscita, mentre i giocatori si scaldano in campo. Non mancheranno le polemiche.