Dinner Club, la “pisciata sullo Stretto” e la bellezza della Calabria: come è nato Cetto La Qualunque

22 Febbraio 2023 13:03

E’ uno dei personaggi di maggior successo di un artista poliedrico e geniale. Tanti sketch, poi il film. Stiamo parlando del comico e attore Antonio Albanese e del suo personaggio Cetto La Qualunque, imprenditore calabrese e stereotipo del politico corrotto, maschilista e ignorante portato nei grandi schermi con “Qualunquemente”. Albanese è uno dei protagonisti della seconda stagione di “Dinner Club”, format di Prime Video che permette di far conoscere in lungo e in largo l’Italia attraverso i suoi sapori e i suoi piatti, che vengono poi assaggiati, condivisi e commentati a tavola insieme tra altri attori e lo Chef Carlo Cracco.

Le prime quattro puntate sono andate in onda lo scorso 17 febbraio e due di queste sono state girate in Calabria e Sicilia. La prima delle quattro ha visto come protagonista la Sila, nella Calabria di Cetto. E proprio Antonio Albanese, nel corso della puntata, mentre è a cena con Sabrina Ferilli, Luciana Littizzetto, Luca Zingaretti e Marco Giallini, svela quando e come è nato il personaggio Cetto La Qualunque. “E’ nato – rivela – quando un giorno stavo attraversando lo Stretto di Messina con un mio amico e a un certo punto sentiamo un bambino a pochi metri che si lamenta e che dice a suo padre: ‘papà, mi scappa la pipì’. E il padre risponde: ‘schisciala ‘nto muru’ (‘falla sul muro’). Mi sono come girato, folgorato, ho riso per una settimana, per come l’ha detto. Da lì l’attenzione è caduta solo su quello e… apriti cielo, però la Calabria è una Regione meravigliosa“, chiude il comico esaltando il territorio.