“Colora il tuo casco”: domani a Messina la presentazione del concorso

2 Febbraio 2023 13:34

Domani, venerdì 3, alle ore 10.30, nella Sala Ovale di Palazzo Zanca a Messina, presente il Sindaco Federico Basile, nel corso di una conferenza stampa, cui prenderanno parte gli Assessori Liana Cannata e Massimo Finocchiaro, sarà illustrata la prima edizione del concorso “Colora il tuo casco”. L’iniziativa, patrocinata dall’Amministrazione comunale, organizzata dall’Associazione Asso Sport Tridente in collaborazione con il Moto Club Messina è finalizzata a promuovere una campagna di sicurezza stradale e di sensibilizzazione verso l’uso del casco, attraverso un concorso riservato agli studenti delle terze classi della scuole medie cittadine. L’iniziativa, indetta per l’anno scolastico in corso, è dedicata anche in ricordo di Luigi Mamone Presidente del Comitato Regionale FMI Calabria ideatore del concorso, realizzato per coinvolgere i più giovani, ovvero coloro che si accingono a diventare “utenti della strada con la bicicletta o con il ciclomotore.

Per partecipare al concorso, i ragazzi dovranno colorare, in assoluta libertà e secondo la loro fantasia, il casco riprodotto sull’apposito modulo che verrà distribuito in classe. L’iniziativa si concluderà il 26 maggio con la cerimonia di premiazione che si terrà nel Salone delle Bandiere, in occasione del Messina Vespa Village. Il vincitore del concorso riceverà in premio un casco integrale la cui grafica sarà esattamente uguale a quella che ha riprodotto sul modulo di partecipazione; al secondo e al terzo classificato andranno un casco integrale Cross o Jet; e infine premi di rappresentanza per tutte le scuole che hanno aderito.