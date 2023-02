“I collegamenti tra Reggio e Messina terminano alle 17 nei giorni festivi: così si incentivano i turisti?”

9 Febbraio 2023 11:29

“Mobilità è anche sinonimo di cultura e di apertura verso sviluppi sia sociali che migliorativi, nell’ambito dei rapporti e del loro modo di evolversi. Lo abbiamo sostenuto nell’ambito dei trasporti cittadini, (con la richiesta di una navetta ATAM per le zone alte cittadine, come il tratto Reggio Campi) e così dovrebbe essere anche per la comunicazione portuale tra Reggio e Messina, riguardo lo snodo di traffico utile a creare i suddetti presupposti. A tutt’oggi però, a causa degli orari che non tengono conto delle necessità turistiche e sociali, il collegamento proprio nei periodi festivi e del fine settimana, risulta completamente carente. Difatti l’ultimo collegamento dal porto di Messina per Reggio Calabria, e viceversa, è alle ore 17.00, orario che rimane invariato per tutto l’anno”. Così l’Associazione Culturale “Sensazioni Emergenti” denuncia il collegamento carente tra Reggio e Messina nei giorni festivi.

“Considerato ciò – si legge ancora nella nota – è da evidenziare che anche in occasione del 50° anniversario del ritrovamento dei Bronzi, nulla si è fatto per incentivare gli scambi dei passeggeri fra le due città e quindi dei turisti, che in poco tempo avrebbero potuto raggiungere il nostro museo e sfruttare altro tempo per una passeggiata sul lungomare a vantaggio della produttività locale. Ci si augura che queste città di mare sappiano presto saper dare orari di collegamento molto più proficui e creare proprio nei fine settimana, quanto nelle occasioni festive, il massimo di collegamento continuativo sino alle ore 23.00 e anche oltre nel periodo estivo. Serve tanto per offrire a costi adeguati il miglior collegamento, visto che anche un ponte non sarebbe certamente la migliore soluzione ed opportunità? Ben venga lo sbarco di turisti in crociera, che riguarda ovviamente opportunità commerciali nel breve, ma serve soprattutto dare al porto di Reggio l’importanza che una città di mare deve saper avere”.