Reggio Calabria, Città del Sole e comune di Bova uniti nel segno della cultura | INTERVISTE

2 Febbraio 2023 14:19

Comune di Bova e Città del Sole uniti nel segno della lettura e della riscoperta del territorio. I contenuti di un accordo di collaborazione che vedrà operare fianco a fianco il Comune dell’Area Grecanica e la casa editrice reggina, sono stati presentati oggi presso i locali di Spazio Open. Ai microfoni di StrettoWeb, Francesco Arcidiaco, editore Città del Sole Edizioni, ha affermano: “Bova è un comune con una storia unica ed importante, questa collaborazione può aprire a nuove prospettive, puntando, tra altro, ad iniziative culturali nelle scuole. Intanto, partiremo con la presentazione di due libri: Antichi Passi e Borghi di Calabria”.

Gianfranco Marino, vicesindaco del Comune di Bova, ha affermato: “siamo contenti della collaborazione con la Città del Sole che sarà caratterizzata da presentazioni di volumi, dibattiti e convegni che si terranno al momento nello Spazio Open, mentre in primavera ed estate sarà protagonista Bova. L’unità tra il nostro comune e la casa editrice reggina ha uno scopo preciso ed un valore simbolico chiaro, in quanto vuole lanciare un messaggio di continuità, in questo caso culturale, tra l’area Grecanica e la città. Io credo che, talvolta, la perifericità può essere un valore aggiunto”.