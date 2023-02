Sanremo 2023, la classifica dopo la 2ª puntata: flop per Ultimo e Giorgia, tante sorprese

9 Febbraio 2023 01:41

La prima e la seconda serata di Sanremo 2023 sono passate agli archivi. Tutti e 28 i cantanti in gara si sono esibiti, divisi in 14 per serata. Due classifiche distinte, a votare, per ora, solo la sala stampa. Da domani, con la terza serata in cui si esibiranno tutti e 28 gli artisti, entreranno in gioco giuria demoscopica e pubblico che potranno far schizzare in alto i cantanti con le fanbase più solide.

Nella prima serata Marco Mengoni è stato il preferito davanti ad Elodie e ai Coma_Cose con Ultimo fuori dal podio. Nella seconda Colapesce e Dimartino sbaragliano la concorrenza. Secondo posto per Madame che precede il sorprendente Tananai. Classifiche unite a fine serata a formare la prima classifica generale provvisoria.

La classifica generale provvisoria di Sanremo 2023 dopo la 2ª puntata