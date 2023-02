Gli Usa ai cittadini americani: “lasciate la Russia”

13 Febbraio 2023 09:41

L’ambasciata degli Stati Uniti a Mosca ha chiesto ai cittadini americani che si trovano in Russia di lasciare il Paese. È quanto si legge in una nota diffusa sul sito dell’ambasciata americana in Russia, che dice di ”non recarsi in Russia a causa delle conseguenze imprevedibili dell’invasione russa dell’Ucraina. I cittadini statunitensi che vivono o si trovano in Russia devono lasciare immediatamente il Paese”.

“I cittadini americani potrebbero essere arrestati da parte di funzionari della sicurezza del governo russo’ e nei loro confronti potrebbe essere ‘applicata in modo arbitraria la legge locale”, c’è scritto nel comunicato.