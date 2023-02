17 Febbraio 2023 22:38

Solito muro amaranto, ma non c’erano dubbi. Anche domani, la Reggina avrà tanta compagnia. Si è chiusa la prevendita del settore ospiti per Cittadella: il dato definitivo dei biglietti venduti è di 928. Non è sold out, ma poco ci manca. Restano i quasi mille ad assiepare il settore riservato ai tifosi amaranto, che avranno il compito di supportare la Reggina e far sì che ritorni alla vittoria e scacci il periodo negativo coinciso con la contestazione di sabato scorso.